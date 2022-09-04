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Один из старейших зоопарков мира закрылся спустя 186 лет

4 сентября 2022 10:23
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Один из старейших зоопарков мира закрылся спустя 186 лет

В Англии Бристольский зоопарк, который является пятым старейший зоопарком мира, закрылся спустя 186 лет работы. Об этом 3 сентября сообщает Би-би-си.

Причиной закрытия зоопарка стала нехватка финансирования после карантинов из-за пандемии коронавируса. В результате благотворительная организация «Бристольское зоологическое общество», которая владеет зоопарком, приняла решение продать участок, на котором находится заведение.

Зоопарк начал работу в 1836 году. Сотрудники заявили, что с момента своего открытия он принял около 90 млн посетителей, и его программы по сохранению природы помогли спасти многие виды от вымирания.

Животные будут перемещены на новое место, где будет развернут новый проект общества Wild Place («Дикое место»). Некоторым животным придется еще какое-то время пожить в зоопарке, пока для них не будут построены новые вольеры.

«Бристольский зоопарк был основной частью жизни Бристоля в течение 186 лет и признан во всем мире. У тысячи семей останутся воспоминания, датируемые десятилетиями. Для многих зоопарк был значительной частью их жизни. Эта неделя знаменует собой конец знаменательной главы. Признавая это, мы хотим дать как можно большему количеству людей возможность попрощаться до закрытия ворот», — заявил глава отдела по связям с общественностью зоопарка Саймон Гаррет.

Десятки людей встали в очередь утром в субботу, 3 сентября, чтобы посетить зоопарк викторианской эпохи, прежде чем он закрылся навсегда.

Би-би-си сообщает, что во времена открытия Бристольского зоопарка, богатые семьи покупали животных в других странах и привозили их в Великобританию на кораблях, пишут "Известия".

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