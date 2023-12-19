Я нашел ошибку
Главные новости:
В повестку вынесены 23 вопроса, в том числе по 14 законопроектам.
Губернатор Дмитрий Азаров принял участие в заключительном в 2023 году заседании Самарской Губернской Думы
с 25 декабря 2023 года по 21 января 2024 года в Самаре будет действовать особый противопожарный режим.
С 25 декабря 2023 года по 21 января 2024 года в Самаре будет действовать особый противопожарный режим.
В Самаре убили мужчину, который вступился за незнакомку
В Самаре убили мужчину, который вступился за незнакомку
Крупный пожар тушили в Самаре в дачном поселке
Крупный пожар тушили в Самаре в дачном поселке
В СамГМУ впервые в России установили отечественный раздвижной эндопротез собственного производства
В СамГМУ впервые в России установили отечественный раздвижной эндопротез собственного производства
Как билайн повысил лояльность корпоративных клиентов на 10%*, используя аудиобейджи
Как билайн повысил лояльность корпоративных клиентов на 10%*, используя аудиобейджи
В Сызрани "курьер" забрал у трех пенсионерок 900 000 рублей
В Сызрани "курьер" забрал у трех пенсионерок 900 000 рублей
Самарчанка из-за мошенницы лишилась колонки
Самарчанка из-за мошенницы лишилась колонки
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.42
0.72
EUR 98.76
0.34
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Музее-галерее «Заварка» в Самаре откроется выставка Сергея Ключникова «Человек и дерево»
В самарском кинотеатре «Художественный» пройдет лекция «Кузница кинокадров: чему учила первая в мире киношкола»
«Как стать героем?»: самарские школьники познакомились с работой МЧС России
Весь список
  • Персональные данные

Новые санкции ЕС против России вступили в силу

19 декабря 2023 11:49
140
Новые санкции ЕС против России вступили в силу

Новый, 12-й по счету пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) обнародован в официальном журнале ЕС.

Совет ЕС утвердил очередной пакет санкций против России. В частности, запрещен импорт российских алмазов, в том числе тех, которые обработаны в третьих странах или доставлены транзитом через Россию.

Введен запрет на транзит через Россию европейских товаров, которые могут иметь военное назначение.

Гражданам России запрещено занимать руководящие посты в работающих в ЕС компаниях, в том числе предоставляющих россиянам услуг криптокошельков. Ограничения введены на экспорт из ЕС программного обеспечения (ПО).

Запрещены поставки из России изделий из железа, чугуна, меди и алюминия, некоторых видов химических веществ и сжиженного пропана с годовым переходным периодом.

Иностранные компании обязаны предупреждать о продаже танкеров, которые могут перевозить российскую нефть по цене выше потолка.

В санкционный список ЕС добавлены 147 фигурантов – 61 физлицо и 86 организаций.

Между тем ЕС разрешил россиянам приезжать в ЕС на своих автомобилях без права продажи этих авто. Ввоз личных вещей теперь не ограничен, пишет Смотрим..

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В повестку вынесены 23 вопроса, в том числе по 14 законопроектам.
19 декабря 2023  14:32
Губернатор Дмитрий Азаров принял участие в заключительном в 2023 году заседании Самарской Губернской Думы
8
с 25 декабря 2023 года по 21 января 2024 года в Самаре будет действовать особый противопожарный режим.
19 декабря 2023  14:01
С 25 декабря 2023 года по 21 января 2024 года в Самаре будет действовать особый противопожарный режим.
81
Абоненты «РКС-Самара» получили авансовые квитанции за декабрь 2023 года
19 декабря 2023  12:50
Абоненты «РКС-Самара» получили авансовые квитанции за декабрь 2023 года
118
Дни отдыха: какие выпадут на новогодние праздники
19 декабря 2023  10:20
Дни отдыха: какие выпадут на новогодние праздники
183
В департамент транспорта Самары поступило заявление об отмене автобуса №82
18 декабря 2023  14:02
В департамент транспорта Самары поступило заявление об отмене автобуса №82
439
Весь список