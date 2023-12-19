Новые санкции ЕС против России вступили в силу

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Новый, 12-й по счету пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) обнародован в официальном журнале ЕС.

Совет ЕС утвердил очередной пакет санкций против России. В частности, запрещен импорт российских алмазов, в том числе тех, которые обработаны в третьих странах или доставлены транзитом через Россию.

Введен запрет на транзит через Россию европейских товаров, которые могут иметь военное назначение.

Гражданам России запрещено занимать руководящие посты в работающих в ЕС компаниях, в том числе предоставляющих россиянам услуг криптокошельков. Ограничения введены на экспорт из ЕС программного обеспечения (ПО).

Запрещены поставки из России изделий из железа, чугуна, меди и алюминия, некоторых видов химических веществ и сжиженного пропана с годовым переходным периодом.

Иностранные компании обязаны предупреждать о продаже танкеров, которые могут перевозить российскую нефть по цене выше потолка.

В санкционный список ЕС добавлены 147 фигурантов – 61 физлицо и 86 организаций.

Между тем ЕС разрешил россиянам приезжать в ЕС на своих автомобилях без права продажи этих авто. Ввоз личных вещей теперь не ограничен, пишет Смотрим..