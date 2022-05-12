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NASA запланировало провести запуск миссии CAPSTONE к Луне не ранее 31 мая

12 мая 2022 10:10
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NASA запланировало провести запуск миссии CAPSTONE к Луне не ранее 31 мая

Запуск космического аппарата CAPSTONE к Луне для проверки технологий, которые будут использованы в строительстве и эксплуатации будущей обитаемой окололунной станции Gateway, планируется на дату не ранее 31 мая этого года, сообщило NASA.

"NASA, Rocket Lab и Advanced Space в данный момент планируют (осуществить запуск - ИФ) эксперимента по работе с системой автономного позиционирования и навигации в окололунном пространстве, или же CAPSTONE, не раньше 31 мая 2022 года", - говорится в сообщении на сайте управления.

В космическом ведомстве подчеркнули, что возможность для запуска будет определена в рамках стартового окна, которое продлится с 31 мая по 22 июня.

По плану NASA, кубосат CAPSTONE массой 25 кг будет запущен с космодрома компании Rocket Lab в Новой Зеландии с помощью ракеты-носителя Electron. Через три месяца после старта аппарат выйдет на окололунную эллиптическую орбиту, где проведёт полгода, чтобы проверить возможность размещения на схожей орбите обитаемой лунной станции.

Помимо этой задачи, по информации NASA, миссия станет источником данных, которые помогут снизить риски для будущих полётов космических кораблей в рамках программы "Артемида", тестируя инновационные навигационные технологии и исследуя динамику окололунной гало-орбиты, пишет Интерфакс.

В ходе основной окололунной миссии длительностью в шесть месяцев будет проверена работа двигателей на возможность поддержания космических кораблей и станций на подобных орбитах, тем самым сокращая возможность логистических нестыковок в будущих миссиях. Также будет исследована инновационная система навигации между космическими кораблями, и продемонстрирована возможность коммерческой поддержки будущих лунных миссий.

Начало строительства станции Gateway на окололунной орбите планируется на дату не ранее ноября 2024 года. По данным NASA, станция будет состоять из модулей различных космических агентств (в том числе Европейского космического агентства и Японского агентства аэрокосмических исследований), а также коммерческих аэрокосмических компаний.

Ее основная задача - поддержка миссий программы "Артемида" по возвращению людей на Луну спустя более чем 50 лет.

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