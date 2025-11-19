НАСА проведет брифинг, который будет посвящен загадочному межзвездному объекту

91

НАСА вскоре проведет брифинг, который будет посвящен межзвездному объекту 3I/ATLAS, который также называют «инопланетным кораблем». На нем, вероятно, раскроют данные, которые ранее не были известны общественности. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований в Telegram-канале.

«Можно предположить, что речь в числе прочего пойдет о ранее закрытых данных с камеры HiRISE, расположенной на автоматической межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter, работающей на орбите вокруг Марса», — говорится в сообщении. При этом НАСА пока не раскрывало информацию о том, что именно будет обнародовано в ходе брифинга.

На мероприятии будет присутствовать пресса. Кроме того, брифинг можно будет посмотреть онлайн.

Ранее ученый из Гарвардского университета Ави Леб заявил, что космический объект 3I/ATLAS продемонстрировал признаки искусственного происхождения, пишет Лента.