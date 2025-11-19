Я нашел ошибку
Главные новости:
НАСА проведет брифинг, который будет посвящен загадочному межзвездному объекту
НАСА проведет брифинг, который будет посвящен загадочному межзвездному объекту
Все выявленные нарушения будут пресекаться в установленном законом порядке для обеспечения целостности бюджета и недопущения нерациональных трат.
По поручению Вячеслава Федорищева в регионе инициирована проверка реализации программы КРСТ
По словам артиста, он посвятил всё свое время литературной работе, к которой также разработал научные упражнения.
Народный артист России Юрий Куклачев заявил, что больше не может выходить на сцену по состоянию здоровья
Долгое время он получал деньги за фиктивно оформленных работников.
В Самаре бывшего сотрудника высшего учебного заведения обвиняют в мошенничестве
Уже в начале 2026 года в новых операционных проведут первые операции.
В Самарской областной детской больнице вскоре будет открыт новейший операционный блок
В Самаре завершается последний этап программы расселения, в рамках которого должны быть расселены дома, признанные аварийными до 2017 года.
Иван Носков встретился с жителями двух аварийных домов в Самаре
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов подтвердил, что проводится анализ работы фонда, на основе которого будут приняты объективные решения.
Вячеслав Федорищев о проверке ТФОМС: "Речь идет о самых вопиющих нарушениях"
В настоящее время вакцинацию прошли 1 млн 630 тысяч жителей региона, что составляет 84% от плана вакцинации и 57% от численности населения.
Вячеслав Федорищев о вакцинации против гриппа: задача обеспечить максимальную безопасность жителей Самарской области
В Самаре в «Заварке» пройдет лекция «Cоветский пир: между коллективной мечтой и личным праздником»
Самару празднично оформят к Новому году 
Киношкола Музея Рязанова проведет занятие 22 ноября
НАСА проведет брифинг, который будет посвящен загадочному межзвездному объекту

19 ноября 2025 09:07
91
НАСА проведет брифинг, который будет посвящен загадочному межзвездному объекту

НАСА вскоре проведет брифинг, который будет посвящен межзвездному объекту 3I/ATLAS, который также называют «инопланетным кораблем». На нем, вероятно, раскроют данные, которые ранее не были известны общественности. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований в Telegram-канале.

«Можно предположить, что речь в числе прочего пойдет о ранее закрытых данных с камеры HiRISE, расположенной на автоматической межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter, работающей на орбите вокруг Марса», — говорится в сообщении. При этом НАСА пока не раскрывало информацию о том, что именно будет обнародовано в ходе брифинга.

На мероприятии будет присутствовать пресса. Кроме того, брифинг можно будет посмотреть онлайн.

Ранее ученый из Гарвардского университета Ави Леб заявил, что космический объект 3I/ATLAS продемонстрировал признаки искусственного происхождения, пишет Лента. 

