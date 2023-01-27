Напавший на посольство Азербайджана иранец искал там жену

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Задержанный по подозрению в нападении на посольство Азербайджана в Тегеране мужчина объяснил свой поступок личными мотивами. По некоторым данным, он искал на территории дипмиссии пропавшую супругу.

К зданию посольства злоумышленник приехал вместе с двумя детьми, а стрельбу из автомата открыл еще при входе, когда его попытался остановить охранник. Жертвой нападавшего стал начальник службы охраны – он встретил мужчину у двери и получил несколько пуль.

Огнестрельные ранения получили и два охранника, их жизням ничего не угрожает. Подозреваемого быстро разоружили и скрутили, после чего передали полицейским.

По данным местных СМИ, на допросе задержанный рассказал, что весной минувшего года его жена отправилась в посольство Азербайджана и не вернулась, а все его попытки узнать ее местонахождение оказались тщетны – из дипмиссии он получал только "отписки", пишет Смотрим.