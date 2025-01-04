На Земле началась слабая магнитная буря

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Магнитная буря класса G1 началась на Земле в субботу утром, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.

Он отметил, что отражающий уровень возмущений геомагнитного поля индекс Кр достиг 5 единиц около 9:00.

"По прогнозам, в течение сегодняшнего дня геомагнитное поле ожидается преимущественно слабо возмущенным", – написал Леус в Telegram.

Ожидаются непродолжительный периоды слабых бурь, добавил синоптик.

Очень сильная магнитная буря ударила по Земле 1 января. Сообщалось, что при уровне мощности бури G4 полярные сияния могут наблюдаться даже в тропических широтах, а сбои в системах связи длиться по несколько часов, пишет Смотрим.