На Украине вступил в силу закон о коренных народах

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Закон о коренных народах Украины опубликован в пятницу, 23 июля, в официальном издании Верховной рады «Голос Украины».

Таким образом, данный документ вступил в силу.

21 июля закон подписал президент Украины Владимир Зеленский. Согласно документу, указанные в перечне коренные народы имеют право, в частности, на самоопределение в составе государства и политический статус в рамках конституции и законов страны. Кроме того, закон также запрещает отрицание этнической принадлежности или этнической самобытности. Русские в список коренных народов включены не были.

Днем позже украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) заявила, что данный документ носит дискриминационный характер. Там подчеркнули, что партия выступила категорически против культурной политики власти.

12 июля президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» отметил, что на Украине сегодня идет речь о принудительной смене национальной идентичности. Президент указал, что курс на насильственную ассимиляцию, формирование этнически чистого украинского государства, агрессивно настроенного к России, по своим последствиям сравним с применением оружия массового поражения.

9 июня российский лидер сообщил, что попытка Киева разделить жителей Украины на коренные народы и некоренные сравнима с идеями нацистской Германии. При этом 21 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что на Украине давно сносят памятники борцам с фашизмом и возводят «монументы коллаборационистам».

Вместе с тем 22 июля стало известно, что власти России обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с межгосударственной жалобой против Украины на основании ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Одним из многих пунктов была обозначена политика дискриминации русскоговорящего населения, прежде всего в сферах среднего и высшего образования и системы обслуживания потребителей.

В тот же день глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий подчеркнул, что подобная жалоба имеет веские основания. По его словам, судьям предстоит вынести решение о том, «как убийства в Донбассе, а также законы о языке и коренных народах Украины соотносятся с Европейской конвенцией о защите прав человека», пишут "Известия".