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На Украине описали возможный сценарий силового возвращения Донбасса

7 июля 2021 10:59
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На Украине описали возможный сценарий силового возвращения Донбасса

Армия Украины отвоюет неподконтрольные регионы Донбасса даже в случае реакции России. Об этом заявил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в эфире телеканала «Наш».

По его словам, технически украинские вооруженные силы страны способны на силовой захват региона. При этом в подобном случае военные окружат крупные города и отрежут пути снабжения. Затем под контроль артиллерии будет взята восточная граница самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

25 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевские власти де-факто уже разорвали связи с Донбассом и будет печально, если это произойдет де-юре. Накануне украинский лидер Владимир Зеленский допустил проведение всеукраинского референдума по вопросу Донбасса, в случае если урегулирования конфликта на востоке страны не удастся достигнуть в нормандском формате.

17 июня секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Киев считает невыполнимыми Минские соглашения. Вместе с тем Данилов подчеркнул, что власти страны не намерены денонсировать договоренности, поскольку других не существует. При этом в апреле президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости создать новый формат переговоров по урегулированию ситуации в стране, пишут "Известия".

В конце июня в МИД Украины заявили, что тема привлечения США к мирному урегулированию в Донбассе будет ключевой в ходе визита Зеленского в Вашингтон в конце июля.

Фото: Pixabay.com

Теги: Донбасс Украина

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