На Солнце впервые за две недели зафиксировали мощную вспышку класса X3,3

123

Минувшей ночью на Солнце впервые за две недели зафиксировали мощную вспышку класса Х3,3. Об этом 24 октября сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик уточнил, что вспышка была обнаружена в 06:56 мск у самого края видимого солнечного диска. По словам Леуса, данный выброс не окажет прямого влияния на Землю, пишут "Известия".

«Ученые обрабатывают полученную информацию, и вскоре будут опубликованы прогнозы влияния этой солнечной вспышки на нашу планету», — написал специалист в своем Telegram-канале.