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На Солнце впервые за две недели зафиксировали мощную вспышку класса X3,3

24 октября 2024 12:00
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На Солнце впервые за две недели зафиксировали мощную вспышку класса X3,3

Минувшей ночью на Солнце впервые за две недели зафиксировали мощную вспышку класса Х3,3. Об этом 24 октября сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик уточнил, что вспышка была обнаружена в 06:56 мск у самого края видимого солнечного диска. По словам Леуса, данный выброс не окажет прямого влияния на Землю, пишут "Известия".

«Ученые обрабатывают полученную информацию, и вскоре будут опубликованы прогнозы влияния этой солнечной вспышки на нашу планету», — написал специалист в своем Telegram-канале.

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