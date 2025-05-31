На Солнце произошел крупнейший с начала года выброс

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Крупнейший в этом году выброс массы произошёл на Солнце, она направлена точно на Землю, что с высокой вероятностью вызовет очень сильные магнитные бури, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

"Крупнейший в этом году выброс массы, направленный точно в сторону Земли, был зарегистрирован сегодня ночью на Солнце совокупностью космических средств слежения. Событие стало результатом сильной солнечной вспышки уровня M8.2, произошедшей в 03.05 по московскому времени в активной области № 4100", - сказал Богачев.

Он отметил, что эта область расположена в центре видимого диска Солнца, почти точно на линии Солнце-Земля. Такое расположение исключает даже теоретическую возможность выброшенному солнечному веществу пройти мимо Земли, уточнил учёный.

"Мощность выброса уступает аналогичным событиям прошлого года в мае, которые привели к бурям уровня 5, но, предварительно, может привести к самой крупной серии магнитных бурь этого года с пиковыми значениями до G4 (класс, предшествующий высшему пятому баллу)", - добавил учёный.

Кроме того, по его словам, расчеты показывают исключительно высокую скорость плазмы. По оценкам ученых, приход солнечного вещества к Земле возможен завтра поздним вечером по московскому времени. Точные времена прихода и геомагнитный прогноз будут еще уточняться.