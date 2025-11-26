Я нашел ошибку
Главные новости:
Средств, запланированных в областном бюджете для обеспечения безопасности метро, недостаточно
В Самарской области грабитель пытался скрыться в более чем 160 км от места нападения
Областной суд пересмотрит генплан Самары из-за "пропавших" лесов
Жителю Самарской области пришлось заплатить за нанесенные знакомому переломы
В Самарском театре драмы состоится премьера мюзикла Золушка
в неврологическом отделении Тольяттинской больницы №5 созданы современные условия
Знание.Премия представила лучшего просветителя и проект Самарской области
Губернатор Самарской области подписал соглашение о сотрудничестве с крупнейшим медиахолдингом России
Союз художников Самары приглашает на предновогоднюю ярмарку
Тольяттинская Детская музыкальная школа № 4 отметила 55-летие
Юбилейный десятый форум «Тур Притяжение 2025» состоится в Самаре 4 декабря
На самом высоком колесе обозрения Японии люди застряли на 9 часов

26 ноября 2025 09:47
188
На самом высоком колесе обозрения Японии в Осаке произошла авария, в результате которой 20 человек провели девять часов в заблокированных кабинках. Аттракцион высотой 123 метра полностью остановили после инцидента. Об этом информирует NHK.

Причиной аварии стал удар молнии в конструкцию поздно вечером 25 ноября. Сообщение о происшествии поступило в местную пожарную службу, которая незамедлительно выехала на место.

Для спасения людей потребовалось ручное вращение колеса специальными бригадами рабочих. Это позволило освободить часть пассажиров, которые смогли безопасно спуститься на землю из своих кабинок.

Остальных посетителей аттракциона эвакуировали с использованием пожарных лестниц. Всего операция по спасению 20 человек заняла около девяти часов, пишет МК.

