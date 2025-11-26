На самом высоком колесе обозрения Японии люди застряли на 9 часов

188

На самом высоком колесе обозрения Японии в Осаке произошла авария, в результате которой 20 человек провели девять часов в заблокированных кабинках. Аттракцион высотой 123 метра полностью остановили после инцидента. Об этом информирует NHK.

Причиной аварии стал удар молнии в конструкцию поздно вечером 25 ноября. Сообщение о происшествии поступило в местную пожарную службу, которая незамедлительно выехала на место.

Для спасения людей потребовалось ручное вращение колеса специальными бригадами рабочих. Это позволило освободить часть пассажиров, которые смогли безопасно спуститься на землю из своих кабинок.

Остальных посетителей аттракциона эвакуировали с использованием пожарных лестниц. Всего операция по спасению 20 человек заняла около девяти часов, пишет МК.