На фестивале в Ванкувере внедорожник въехал в толпу людей

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В Ванкувере внедорожник въехал в толпу людей на уличном фестивале, в результате чего погибли и пострадали несколько человек. Об этом сообщает CBC News. Инцидент произошел вечером 26 апреля возле пересечения Фрейзер-стрит и Восточной 41-й авеню, где проходила вечеринка в честь Дня Лапу-Лапу.

«Несколько человек погибли, еще несколько получили ранения после того, как автомобиль въехал в толпу на уличном фестивале в субботу вечером. Водитель задержан», — сообщил CBC News со ссылкой на данные полиции. Правоохранительные органы добавили, что дополнительная информация по делу будет опубликована по мере продвижения расследования.

По данным местных СМИ, трагедия случилась вскоре после 20:00 по местному времени. На место происшествия выехали экстренные службы. Водитель задержан, пишет Ура.ру.