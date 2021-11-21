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На Елисейских полях зажгли яркие огни рождественской иллюминации

21 ноября 2021 23:44
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Рождественскую иллюминацию ежегодно зажигают за месяц до праздничных торжеств.

Главный проспект французской столицы вновь засверкал яркими огнями рождественской иллюминации, которую ежегодно зажигают за месяц до праздничных торжеств. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, множество людей заранее собрались на тротуарах и переходах, чтобы запечатлеть это событие.

Красные "бокалы" из гирлянд зажглись на всех 400 деревьях вдоль проспекта в 19:10 по местному времени (21:10 мск). Теперь они будут ежедневно радовать глаз парижан и гостей французской столицы с 17:00 до 02:00 по местному времени (19:00-04:00 мск) до 8 января 2022 года. Лишь в рождественскую ночь с 24 на 25 декабря и в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января огни будут гореть до самого утра.

Зажжению предшествовала короткая церемония в присутствии мэра города Анн Идальго, а также популярной певицы Клары Люсиани - именно она нажала на красную кнопку, установленную на импровизированной сцене в верхней части Елисейских Полей недалеко от Триумфальной арки. В прошлом году церемония проходила без присутствия широкой публики из-за сохранявшихся ограничений на перемещение граждан. Тем не менее желающие могли следить за церемонией удаленно. В этом году проспект был открыт для всех.

 

Фото:    Артем Токарев/ТАСС

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