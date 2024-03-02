На 103-м году жизни умерла знаменитый дизайнер Айрис Апфель

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Во Флориде, США, на 103-м году жизни скончалась коллекционер и дизайнер Айрис Апфель. Об этом в пятницу, 1 марта, сообщила газета New York Post.

«Айрис Апфель <...> звезда Нью-Йорка, известная своим эклектичным стилем, особенно огромными очками в черной оправе, умерла в пятницу дома в Палм-Бич», — говорится в материале издания.

Дизайнер обрела известность благодаря своей выставке в музее Метрополитен в 2005 году. Апфель стала иконой высокой моды, когда подписала модельный контракт с агентством IMG в 2019 году в качестве модели в возрасте 97 лет. Ее компания Old World Weavers, занимается производством и торговлей тканями, копирующими винтажные материалы 18–19 веков, пишут "Известия".

Она называла себя "самым старым в мире подростком".