Минимум 22 человека погибли в Чили, где бушуют лесные пожары.

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Об этом в субботу, 4 февраля, рассказала министр внутренних дел республики Каролина Тоа в ходе пресс-конференции.

«К настоящему моменту в общей сложности, к сожалению, погибли 22 человека: из них 16 — в регионе Био-Био, пятеро — в Араукании и один — в Ньюбле», — заявила она.

Кроме того, по официальным сведениям, 554 человека пострадали, из них 16 получили тяжелые и среднетяжелые травмы.

Тоа отметила, что в настоящий момент зарегистрирован 251 активный очаг возгорания. Она добавила, что в течение недели от огня пострадало больше территорий страны, чем в среднем за год.

К спасательным работам привлечены тысячи полицейских, пожарных и военнослужащих. Задействовано 74 единицы специальной наземной техники, шесть летательных аппаратов, а также ресурсы морской пехоты.

Условия для борьбы с огнем неоднозначные: с одной стороны, сильная задымленность значительно снижает видимость, вместе с тем дым блокирует проникновение солнечных лучей, благодаря чему падает температура, пишут "Известия".