МИД прокомментировал вопрос о получении россиянами виз в ЕС и США

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На данный момент информации о том, что из-за санкций россияне не смогут получать визы в Евросоюз и США, нет, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"На данный момент таких данных у меня нет. Я знаю, что они пересматривают соглашение об облегченном визовом режиме. Он касается дипломатов, официальных лиц. Там есть целая категория граждан, которые получали эти визы в облегченном порядке. Это они пересматривают", —- сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев live", отвечая на вопрос, действительно ли россияне больше не смогут получать визы в ЕС, США и Канаду, передает РИА Новости.

"Говорить о том, что они в принципе закрывают нам получение и выдачу виз — я такого не слышала. Я видела отдельные заявления. Но это, как всегда, стройные ряды восточных европейцев, которые и являлись проводником этой агрессивной логики", — добавила представитель МИД.