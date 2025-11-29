Машины для "стирки" людей поступили в продажу в Японии.

Представители компании Science заявили, что вывели изобретение на рынок после того, как оно поразило посетителей Всемирной выставки Expo в Осаке и собрало огромную очередь из желающих его попробовать. Создатели назвали его «человеческая прачечная будущего», пишет "Газета.Ru".



По словам представительницы Science Сатико Маэкура, машина «омывает не только ваше тело, но и душу», а также отслеживает сердцебиение и другие жизненные показатели.



Как это работает: пользователи ложатся в капсулу, закрывают крышку и стираются так же, как одежда в стиральной машине, только без отжима и под музыку.



Местные СМИ сообщили, что розничная цена составит примерно $385 000.

Фото: freepik.com