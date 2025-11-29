Я нашел ошибку
Главные новости:
16 декабря гастрольную программу XV Минского международного Рождественского оперного форума в Большом театре Беларуси откроет самарская постановка оперы С. Слонимского «Мастер и Маргарита».
САТОБ продолжает череду гастролей
Накануне Дня матери, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье ноября в Самаре проходят праздничные мероприятия.
Праздничные мероприятия ко Дню матери проходят в Самаре
Гол забил Артем Дзюба. В турнирной таблице РПЛ «Акрон» с 21 очком расположился на восьмой строчке.
Футболисты тольяттинского «Акрона» проиграли «Пари Нижний Новгород» со счетом 1:2
В Самаре без существенных осадков, туман, температура воздуха ночью 0, +2°С, днем +1, +3°С.
30 ноября в регионе небольшой дождь и мокрый снег, туман, до +5°С
Практически половина работающих респондентов планируют отправиться в путешествие и одновременно работать удаленно в 2026 году
Температура в первый зимний месяц на территории центра европейской части России будет около и выше нормы
Самарская областная детская библиотека проведет Областной форум «Флагман чтения»
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Машины для "стирки" людей поступили в продажу в Японии.

188
Машина «омывает не только ваше тело, но и душу», а также отслеживает сердцебиение и другие жизненные показатели.

Представители компании Science заявили, что вывели изобретение на рынок после того, как оно поразило посетителей Всемирной выставки Expo в Осаке и собрало огромную очередь из желающих его попробовать. Создатели назвали его «человеческая прачечная будущего», пишет "Газета.Ru".

По словам представительницы Science Сатико Маэкура, машина «омывает не только ваше тело, но и душу», а также отслеживает сердцебиение и другие жизненные показатели.

Как это работает: пользователи ложатся в капсулу, закрывают крышку и стираются так же, как одежда в стиральной машине, только без отжима и под музыку.

Местные СМИ сообщили, что розничная цена составит примерно $385 000.

 

Фото:  freepik.com

В центре внимания
Губернатор обсудил с матерями участников СВО вопросы поддержки. Во время встречи был поднят особый вопрос - увековечение памяти погибших бойцов – участников СВО. 
28 ноября 2025  17:46
Вячеслав Федорищев в преддверии Дня матери встретился с мамами участников СВО
1257
28 ноября 2025  14:08
В Волжском районе открыли движение на мосту через реку Черную
1166
28 ноября 2025  10:13
Победителей конкурса «Детский сад года – 2025» определили в Самаре
1166
В четверг, 27 ноября, в Самаре на строящейся станции метро «Театральная» завершена проходка правого перегонного тоннеля. Данный этап, являющийся одним из важнейших и наиболее сложных в строительстве метрополитена, выполнен с опережением установленных срок
27 ноября 2025  16:19
Вячеслав Федорищев и Марат Хуснуллин приняли участие в досрочном завершении проходки правого перегонного тоннеля на станции «Театральная» в Самаре
2543
В Самаре пройдет прямой эфир с главой Ленинского района Еленой Бондаренко
27 ноября 2025  13:46
В Самаре пройдет прямой эфир с главой Ленинского района Еленой Бондаренко
1177
