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Мальчик из американского штата Алабама признан самым недоношенным ребенком в мире, который выжил

11 ноября 2021 18:29
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275 дней он находился под присмотром медиков.

Родившийся в июле 2020 года Кертис Минс (Curtis Zy-Keith Means) из американского штата Алабама официально стал самым недоношенным в мире ребенком, который выжил, сообщается в заявлении на сайте Книги рекордов Гиннесса, передает РИА Новости.

Мальчик родился 4 июля прошлого года на сроке беременности 21 неделя и 1 день, при рождении он весил всего 420 граммов.

Изначально беременность его матери, Мишель Батлер, протекала нормально, но 4 июля ее пришлось срочно доставить в больницу для проведения неотложной операции. Женщину быстро перевели из местной больницы в Университет Алабамы в Бирмингеме, который известен одним из ведущих в США отделений неонатологии и педиатрии.

"Они (врачи) не знали, выживет ли он, поэтому просто сказали мне продолжать молиться", – рассказала Батлер в интервью Книге рекордов Гиннеса.

Малышу долгие месяцы требовался круглосуточный уход, и спустя 275 дней под присмотром медиков Кертиса выписали из больницы. Он попал домой 6 апреля 2021 года.

 

Фото:   pixabay

Теги: США

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