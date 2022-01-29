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Любителей кофе ждут проблемы

29 января 2022 12:53
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Любителей кофе ждут проблемы

Даже при сценарии умеренного изменения климата мир может потерять половину своих лучших земель для выращивания кофе.

Такой прогноз озвучили ученые из Швейцарии, которые оценили потенциальное воздействие глобального потепления на урожаи кофе, кешью и авокадо. В своих моделях они оценивали не только изменения температуры и осадков, но и параметры почвы, что стало важным нововведением для получения более точных прогнозов.

Модели показали, что, к примеру, в Бразилии, которая в настоящее время является крупнейшим производителем кофе в мире, площадь подходящих для выращивания кофе земель сократится на 79%, говорится в отчете исследователей.

Ожидается, что в 2022 году продажа кофе в мире принесет доход в размере 460 миллиардов долларов США, авокадо и кешью — 13 и 6 миллиардов соответственно. То есть потери прибыли из-за падения урожайности земель будут исчисляться сотнями миллиардов.

Есть и другой нюанс, говорят ученые. Кофе — необязательный продукт в рационе, потребление которого связано с выработанной привычкой. А вот кешью и авокадо — важные культуры для своего региона, от которых зависит рацион десятков или даже сотен миллионов человек. Потеря этих продуктов скажется на их благополучии.

В то время, как Бразилия и Колумбия станут менее пригодными для выращивания кофе, некоторые другие регионы, например, юг Китая, Аргентина и США, смогут немного нарастить производство этой культуры. Но даже при этом кофе из ежедневного напитка превратится в дорогостоящее удовольствие, прогнозируют исследователи.

Ожидается, что такие изменения мировой «карты» сельского хозяйства произойдут уже к концу XXI века, сообщает Новости Mail.ru.

Фото: pixabay.com

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