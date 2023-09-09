Лесные пожары обострили желание жителей Гавайев отделиться от США

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Августовские лесные пожары усугубили положение на Гавайях и усилили желание местного населения получить независимость от США. Об этом пишет британская газета The Guardian.

"Активисты коренных народов говорят, что восстановление Гавайев как самодостаточного островного государства - единственный способ сохранить их для своих детей и внуков", - отмечается в публикации.

Борьба коренных гавайцев за суверенитет, добавляет The Guardian, приобрела новую остроту.

Напомним, пожары на Гавайях в первой половине августа стали самыми смертоносными в США за столетие. Ущерб от них оценивается в 6 миллиардов долларов. Огонь уничтожил 2,2 тысячи зданий, 500 строений повреждены, пишет РГ.

Жертвами стихии стали более 100 человек, свыше тысячи считаются пропавшими без вести. Часть жителей успели эвакуировать, но многие узнавали о надвигающейся опасности не от властей, а только завидев надвигающуюся стену огня и дыма.