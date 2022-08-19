Легендарный боксер Майк Тайсон появился в аэропорту Майами в инвалидном кресле

155

Легендарный боксер Майк Тайсон появился на публике в инвалидном кресле, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Mirror.

Боксера заметили в аэропорту Майами (США). Сотрудник аэропорта помогал Тайсону передвигаться на инвалидном кресле, а в ногах Майк вез большую трость.

Свой заключительный поединок на профессиональном ринге Тайсон провел 11 июня 2005 года — тогда он уступил ирландскому боксеру Кевину Макбрайду. Сейчас Тайсону 56 лет, он провел 58 поединков, одержал 50 побед (44 — нокаутом), потерпел шесть поражений, два боя признаны несостоявшимися.

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников