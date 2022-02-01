Леденящая красота: в Антарктиде открыли роскошный отель, но неделя отдыха стоит, как Tesla

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В 2005 году Патрик Вудхед впервые попал в Антарктиду в рамках четырехмесячной экспедиции на лыжах, передает iphones.ru со ссылкой на Wired.

Во время путешествия он поразился пейзажами и ледниками континента, и тогда ему пришла идея в голову открыть отель в Антарктиде, чтобы другие люди смогли увидеть то же самое.

Вудхед сразу решил, что туристы должны оставаться в комфорте, несмотря на не самые приятные погодные условия.

"Мы поняли, что никто не занимается роскошным туризмом в Антарктиде. Это были действительно изнурительные, тяжелые поездки", - Патрик Вудхед.

Летом, которое длится с декабря по февраль, температура в центральной части Антарктиды доходит до -35 °C, а на побережье до -5 °C.

Строительство отеля длилось 8 лет

С момента основания компании White Desert, Вудхед начал прорабатывать идею строительства отеля.

Это оказалось не так легко. Сначала нужно было выбрать место пригодное для долгого проживания и с красивым видом.

Из-за особенностей рельефа и погоды, на Антарктиде нельзя возводить многоэтажные здания.

Поэтому Вудхед решил построить отель в виде лагеря из нескольких бунгало, которые находятся рядом друг с другом.

Диаметр каждой капсулы составляет 7 метров, а весят они по 3 тонны, не считая мебели. Строительство осуществлялось на Антарктиде, а материалы доставляли на частном самолете по цене $38 за 0,45 кг.

Здания были спроектированы таким образом, чтобы выдерживать зимние порывы ветра до 289 км/ч.

Возле каждой капсулы установлены солнечные батареи, которые производят электроэнергию. Она требуется в том числе и для отопления бунгало.

Отель Whichaway открылся в 2012 году, а в 2016 году подвергся небольшому ремонту.

Туристы могут изучать пещеры, пингвинов и заниматься альпинизмом

В первую очередь в Whichaway приезжают ради красивых видов и необычной природы, которая практически не тронута человеком.

Whichaway расположен в 240 км к северу от Южного полюса, его окружают только ледники. Выхода к морю нет, поэтому круизные лайнеры сюда не заходят.

Помимо изучения заснеженных пейзажей, туристам доступно много развлечений.

Среди них посещение колоний императорских пингвинов и ледяных пещер, катание на снегоходах, велосипедах и лыжах, а также восхождение на вершину Дригальского хребта.

Стоимость поездки доходит до 4 миллионов долларов

Попасть в Whichaway можно только через туроператора White Desert.

Путешественников доставляют из Кейптауна до лагеря на частных самолетах, которые приземляются на заснеженную взлетно-посадочную полосу.

Один день пребывания в Whichaway обойдется в $14,5 тыс. или 1,1 млн рублей за человека.

Окончательная цена зависит от количества туристов, времени пребывания и выбранных развлечений.

В среднем недельный отдых для одного человека будет стоить $96 тыс. или 7,5 млн рублей.

Максимальный тариф, включающий 24-дневное пребывание группы до 12 человек, обойдется в $3 млн или 233 млн рублей.

В Whichaway приезжают как обычные путешественники, которые накопили деньги на долгожданную поездку, так и необычные гости. Например, принцессы из Саудовской Аравии, которые раньше никогда не видели снег.

Отель работает с декабря по январь. Свободные даты раскупаются очень быстро, даже несмотря на высокую стоимость поездки.

Фото: iphones.ru