компания The Walt Disney уволит 7 тысяч сотрудников

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Компания The Walt Disney планирует провести реорганизацию в трех подразделениях и уволить 7 тысяч сотрудников. Об этом заявил генеральный директор компании Роберт Айгер на телеконференции с участием инвесторов в среду, 8 февраля.

По данным агентства Bloomberg, одно из подразделений займется развлекательным контентом кино и телевидения. Второе будет отвечать за спортивные программы, третье – за тематические парки, товары и круизные лайнеры.

Айгер объяснил, что цель реорганизации – повышение прибыли компании. В результате руководство рассчитывает сэкономить 5,5 миллиарда долларов, передает ТАСС.