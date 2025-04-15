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Компания Blue Origin успешно отправила в суборбитальный полёт ракету, где был исключительно женский экипаж

15 апреля 2025 10:22
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Компания Blue Origin успешно отправила в суборбитальный полёт ракету, где был исключительно женский экипаж

Компания Blue Origin, основанная Джеффом Безосом, успешно отправила в суборбитальный полёт ракету New Shepard с космодрома в Западном Техасе. На борту в этот раз был исключительно женский экипаж.

В числе участниц миссии:

► поп-звезда Кэти Перри
► телеведущая Гэйл Кинг
► журналистка и невеста Безоса — Лорен Санчес
► инженер и бывшая сотрудница NASA Айша Боу
► активистка и исследователь Аманда Нгуен
► кинопродюсер Кериэнн Флинн

Полёт был приурочен к чествованию женщин, работающих в аэрокосмической сфере.

Корабль достиг высоты свыше 100 километров, преодолев «линию Кармана» — условную границу между атмосферой Земли и космосом. Участницы миссии на несколько минут оказались в условиях невесомости и смогли полюбоваться видами планеты с высоты. Всего полет продлился 11 минут. Капсула с экипажем мягко приземлилась при помощи трёх парашютов, а ракета-носитель также аккуратно вернулась на стартовую площадку.

Это был первый с 1963 года полёт с полностью женским составом — спустя более полувека после миссии Валентины Терешковой, пишет iphones.ru.

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