комета 3I/ATLAS после корректировок курса может полететь к Юпитеру

Межзвездный объект 3I/ATLAS может направиться к Юпитеру после последнего негравитационного ускорения. Об этом заявил профессор Гарвардского университета Ави Леб, пишет Смотрим.

По мнению астронома, без корректировок маршрута комета пролетела бы необходимую зону возле Юпитера. Это может говорить о том, что уровень негравитационного ускорения был точно настроен. При этом, считает Леб, если специалисты обнаружат какие-либо технологичные спутники Юпитера, это будет означать интерес внеземной цивилизации к планете.

"С этой целью 3I/ATLAS должен добраться до гравитационного радиуса Юпитера — так называемый радиус Хилла, внутри которого гравитация Юпитера сильнее гравитационного поля Солнца", — написал он в своем блоге на сайте Medium.

Комета впервые была замечена 1 июля 2025 года. Как ранее отмечал Леб, 3I/ATLAS проявляет признаки искусственного происхождения. По его словам, это объясняется тем, что объект сохранил целостность после пролета вблизи Солнца. Однако позже в ИКИ РАН заявили, что особенности кометы 3I/ATLAS не делают ее инопланетным кораблем.

В ночь на 20 ноября в NASA подтвердили, что 3I/ATLAS является кометой. Там отметили, что ближе всего к Земле объект подойдет в пятницу, 19 декабря.