Я нашел ошибку
Главные новости:
2 июня - День здорового питания и отказа от излишеств в еде
Они отдохнут в оздоровительных лагерях Самарской области.
В Самару на летний отдых прибыли ребята из города-побратима Снежное ДНР
Так, вегетососудистая дистония является несуществующим диагнозом.
Врач-терапевт назвала пять часто выявляемых несуществующих болезней
В 1957 году отсюда стартовала ракета Р-7 с первым искусственным спутником Земли.
Космодром Байконур сегодня празднует 69-летие
День города в Тольятти отметят без фейерверка
День города в Тольятти отметят без фейерверка
Площадь пожара в административном здании в Новокуйбышевске составила 750 кв. м
Площадь пожара в административном здании в Новокуйбышевске составила 750 кв. м
Дополнительному налогообложению будет подлежать только разница
Дополнительному налогообложению будет подлежать только разница
В Тольятти у четырех водителей за пьяную езду конфисковали машины
В Тольятти у четырех водителей за пьяную езду конфисковали машины
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.19
0.4
EUR 97.79
0.66
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«РКС-Самара» направили яркие уведомления об отключении канализации должникам
Самарцев пригласили в ТРК на праздник, посвященный Дню защиты детей
Самарский зоопарк ждет гостей на День защиты детей!
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
  • Персональные данные

Китай раскрыл подробности посадки модуля на обратной стороне Луны

2 июня 2024 10:21
188
Китай раскрыл подробности посадки модуля на обратной стороне Луны

Китайское национальное космическое управление (CNSA) раскрыло подробности посадки модуля на обратной стороне Луны. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на расстоянии 100 метров до поверхности Луны зонд китайской автоматической межпланетной станции Chang'e-6 завис и использовал лазерное 3D-сканирование для выбора наиболее подходящего места.

Перед самой посадкой двигатель был выключен, и зонд в состоянии свободного падения успешно сел.

Ранее сообщалось, что посадочный модуль китайского зонда успешно сел на обратной стороне Луны, откуда должен доставить образцы грунта на Землю.

В начале мая ракета Long March-5 Y8 с лунной автоматической межпланетной станцией Chang'e-6 С стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в Китае. Цель миссии состояла в доставке до двух килограммов образцов реголита, пишет Лента.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил тольяттинцев с Днем города
2 июня 2024  11:55
Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил тольяттинцев с Днем города
190
Президент России Владимир Путин принял отставку Дмитрия Азарова с поста губернатора Самарской области.
31 мая 2024  17:41
Владимир Путин назначил Вячеслава Федорищева врио губернатора Самарской области
533
Назван основной кандидат в губернаторы Самарской области
31 мая 2024  14:22
Назван основной кандидат в губернаторы Самарской области
580
Глава ЦИК назвала дату выборов нового губернатора для Самарской области
31 мая 2024  13:03
Глава ЦИК назвала дату выборов нового губернатора для Самарской области
477
Дмитрий Азаров сделал заявление: он завершает карьеру губернатора Самарской области
31 мая 2024  12:59
Дмитрий Азаров сделал заявление: он завершает карьеру губернатора Самарской области
611
Весь список