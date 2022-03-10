Китай отказался поставлять в Россию запчасти для самолетов

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Китай отказался поставлять российским авиакомпаниям запчасти для самолетов. Об этом сообщается в Telegram-канале «Говорит Москва» со ссылкой на заявление начальника управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерия Кудинова.

«Мы дали поручение, чтобы сама авиакомпания определяла, где у нее есть возможности получить эти запчасти. Насколько я знаю, такая информация прошла, что обратились в Китай, например, — и китайцы отказали», — прокомментировал проблемы поставок запчастей российским перевозчикам Кудинов.

Представитель Росавиции отметил, что отечественные компании будут искать возможности поставок авиазапчастей в других странах, например в Турции или Индии. Также он добавил, что каждая авиакомпания будет сама договариваться о поставках, однако ведомство окажет поддержку в легализации запчастей, пишет Лента.