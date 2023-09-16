Киев пообещал ответить соседям за отказ от экспорта зерна

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Президент Украины Владимир Зеленский 15 сентября провел телефонный с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, во время которого обсудил вопрос о запрете на ввоз украинского зерна в Европу. Об этом он пишет в своем Telegram-канале.

По его словам, Еврокомиссия сняла ограничения по доступу украинской аграрной продукции на рынок Европейского Союза, пишут "Известия".

Запрет на ввоз зерна действовал в Польше, Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии, его срок истек 15 сентября. Но три страны объявили, что вводят свое эмбарго на поставки.

Украинский лидер выразил признательность за «соблюдение слова и правил свободного рынка». Он назвал действия комиссии примером «подлинного единства и доверия» между Украиной и ЕС.

Также он подчеркнул важность европейского единства на двустороннем уровне по поддержке Украины в условиях конфликта с Россией.

«А если их решения будут нарушать право ЕС, Украина будет цивилизованно отвечать», — отметил Зеленский.