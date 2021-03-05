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Какая погода на планетах Солнечной системы?

5 марта 2021 10:11
122
Какая погода на планетах Солнечной системы?

Об этом пишет Космос-Астрономия.

Меркурий

Меркурий - ближайшая к Солнцу планета. Атмосферы там практически нет и, как следствие, нет ветра и осадков. Зато тепло. Очень. На солнечной стороне поверхность планеты может нагреваться до 427 °C. Правда, ночью она опускается до -173 °C.

Венера

А тут уже все интересней. Вся поверхность планеты покрыта облаками. Из-за парникового эффекта планета разогрелась до 427 °C. Скорость ветра на Венере может достигать 100 м/с, а время от времени там идут кислотные дожди. Правда, поверхности они не достигают, испаряясь еще до того, как достигнут ее.

Марс

На Марсе все куда спокойней. Там довольно прохладно: марсианским летом на экваторе температура может достигать 30 °C, а вот зимой она опускается до -125 °C. При этом, разреженная атмосфера плохо сглаживает суточные колебания температуры.

Из-за ее перепадов на планете часто бушуют ураганы. А еще больше усугубляют положение: сухая атмосфера, обилие пыли и слабая гравитация. Все это приводит к тому, что ветер способен устраивать колоссальные пылевые бури, которые поднимаются на высоту до 50 км и накрывают огромные площади.

Юпитер и Сатурн

Там все плохо. На газовых гигантах скорость ветра может достигать 600 км/ч, а ураганы на отдельных участках планет могут не прекращаться столетиями.

Ну а еще непрекращающиеся грозы и алмазные дожди, как вишенка на торте.

Уран и Нептун

Хоть эти планеты также являются газовыми гигантами, там все спокойнее. Ветры могут достигать 240 м/с, но ни больших ураганов, ни гроз, ни осадков на планете нет.

Основная причина в удалении от Солнца и отсутствии источников внутреннего тепла.

Хоть они и являются газовыми планетами, у них есть твердая поверхность, представляющая собой ледяную корку. Атмосфера же состоит преимущественно из водорода и гелия с минимальным количеством примесей - все, кроме дух этих газов замерзло.

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