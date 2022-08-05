Кабмин Японии призвал Mitsui и Mitsubishi к участию в «Сахалине-2»

187

Японское правительство намерено убедить компании Mitsui и Mitsubishi принять участие в проекте «Сахалин-2». Об этом в пятницу, 5 августа, сообщил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

«Сахалин-2» — важный проект с точки зрения стабильного обеспечения Японии энергией и газом. Я встречался с директором Mitsui&Co и попросил его положительно рассмотреть вопрос об участии в новом операторе проекта — российской компании», — заявил глава минэкономики на пресс-конференции в Токио.

Между тем генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно отметил, что страна рассчитывает на тесное взаимодействие с частным сектором «для защиты интересов японских компаний и обеспечения бесперебойных поставок сжиженного природного газа», пишут "Известия".