К Земле после вспышки на Солнце летит облако плазмы

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Земле не удастся уклониться от выброшенного Солнцем облака плазмы после рекордных размеров вспышки балла X1,8, магнитные бури могут начаться уже сегодня. Об этом в четверг, 10 октября, сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ) РАН Сергей Богачёв «РИА Новости».

По его словам, на ближайшие два дня сформирован неблагоприятный геомагнитный прогноз после того, как были смоделированы последние крупные вспышки на Солнце.

«Наблюдения показывают, что вчерашняя вспышка уровня X1.8 сопровождалась исключительно скоростным выбросом плазмы, который придёт к Земле уже сегодня, причём, по некоторым оценкам, уже в середине дня», — заявил ученый.

Богачёв напомнил, что выброс задел планету лишь краем после недавней мощной вспышки балла Х9.1 и не вызвал значительных изменений в геомагнитном поле. Но новое пламенное облако имеет исключительные размеры, поэтому, по его словам, «Земле уклониться не удастся», пишут "Известия".

Кроме того, это облако имеет неоднородную структуру как по плотности, так и по скорости. Как заявляет ученый, самый неблагоприятный сценарий предвещает магнитные бури высшего пятого уровня, сравнимые с рекордными событиями мая 2024 года, уже в этот день.

«Наиболее вероятная ветвь дерева сценариев, которая в итоге выдана в мире в виде оповещения, предполагает бури уровня 4 с продолжительностью до двух суток. Приход плазмы возможен начиная с 11 часов по московскому времени», — заключил Богачёв.