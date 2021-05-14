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К Земле летит астероид размером со Статую Свободы

14 мая 2021 11:39
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К Земле летит астероид размером со Статую Свободы

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) предупредило о приближении к Земле астероида диаметром от 88 до 200 м.

Как сообщается на сайте Центра исследований объектов околоземного пространства (CNEOS) NASA, 14 мая небесное тело, получившее название 2015 KJ19, чьи размеры сопоставимы с высотой американского символа - Статуи Свободы, около 06:04 по времени Восточного побережья США (13:04 мск) приблизится на расстояние в 5,77 млн км к нашей планете, что более чем в 15 раз превышает дистанцию от Земли до Луны. Скорость полета астероида составляет около 83 тыс. км/ч.

Специалисты CNEOS не считают небесное тело опасным для нашей планеты. В целом, в NASA не рассматривают объекты диаметром менее 152 м или пролетающие на расстоянии более 7,55 млн км как потенциально опасные.

Сближение с Землей сопоставимых по размерам с 2015 KJ19 небесных тел состоится 27 мая и 1 июля, однако по расчетам ученых, они также пролетят на безопасном расстоянии от нашей планеты, пишет ТАСС.

Фото pixabay.com

Теги: астероид НАСА

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