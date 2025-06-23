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Израиль организует рейсы для желающих покинуть страну иностранцев

23 июня 2025 09:09
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Израиль организует рейсы для желающих покинуть страну иностранцев

Иностранным гражданам, оставшимся в Израиле после закрытия воздушного пространства из-за эскалации конфликта с Ираном, с 23 июня разрешат покинуть страну на так называемых репатриационных рейсах. Однако не все смогут разом покинуть страну, так как в один самолет будут принимать не более 50 граждан. Об этом сообщила министр транспорта Израиля Мири Регев.

«Нам необходимо ограничить количество пассажиров в самолетах, которые находятся на взлетно-посадочной полосе, в этот сложный период, когда аэропорт может стать мишенью. <...> Ожидается выполнение 24 рейсов, и каждый самолет сможет взять на борт не более 50 пассажиров», — уточнила Регев. Ее слова передает The Times of Israel. Приоритет получат рейсы, связанные с угрозой жизни, гуманитарной помощью и национальной безопасностью.

Репатриационные рейсы начали выполняться на прошлой неделе для возвращения израильтян из Европы и США. Полеты совершают авиакомпании El Al, Israir и Arkia преимущественно днем — это обусловлено риском возможных обстрелов. В аэропорту Бен-Гурион разрешено принимать только два рейса в час: после высадки пассажиров лайнеры сразу отправляются обратно. Для пассажиров открыт доступ только в терминал 3 при наличии действующих билетов; магазины duty-free остаются закрытыми, а кафе работают для минимизации времени нахождения людей в здании.

По данным издания, в Израиле сейчас находятся свыше 40 тысяч иностранных туристов, которые ранее не могли покинуть страну из-за ограничений. El Al будет выполнять рейсы по восьми основным направлениям, в том числе в Ларнаку, Афины, Рим, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Бангкок. Пассажирам с отмененными после 13 июня рейсами предлагают бесплатный вывоз; для других установлены фиксированные тарифы на билеты. Возможность увеличить количество вылетающих пассажиров и рейсов рассмотрят ближе к выходным, пишет Ура.ру. 

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