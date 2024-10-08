Исследование: женщины с iPhone не заинтересованы в мужчинах, которые пользуются Android

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Компания All About Cookies опубликовала исследование зависимости iOS/Android и взаимоотношений между людьми, пишет iphones.ru со ссылкой на NY Post.

Согласно ему, около 22% владельцев iPhone испытывают негативные чувства по отношению к тем, кто не использует iMessage для общения. Почти 23% из них заявили, что если их потенциальный партнер использует Android, это может стать поводом для прекращения отношений.

Также выяснилось, что 31% мужчин на Tinder скорее проигнорируют пользователей Android, в то время как среди женщин это число составляет лишь 16%. Опрос показал, что 52% владельцев Android-смартфонов подвергались насмешкам, а 36% сталкивались с более серьезным осуждением.

Многие пользователи Android чувствуют себя неловко или завидуют владельцам iPhone. Примерно 26% респондентов признались, что им стыдно за свой телефон, а 30% всерьез подумывают о переходе на iPhone, чтобы избежать насмешек.

Почти все пользователи смартфонов (99%) выбирают устройства на Android или iPhone. Несмотря на конкуренцию между платформами, многие ищут компромиссы. Примерно 42% участников предпочитают использовать сторонние мессенджеры, такие как WhatsApp, чтобы избежать различий в цветах сообщений между Android и iPhone в iMessage.

Фото: freepik.com