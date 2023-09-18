Индийская космическая станция по изучению Солнца Aditya-L1 начала сбор данных

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Индийская миссия, чья станция была запущена к Солнцу, приступила к сбору научных данных, сообщается на сайте Индийской организации космических исследований (ISRO).

Речь идет об аппарате Aditya-L1. Его датчики STEPS сейчас измеряют надтепловые и энергичные ионы и электроны, находясь более чем в 50 тысячах километрах от Земли.

"Эти измерения будут продолжаться во время фазы полета миссии Aditya-L1 по мере ее продвижения к точке L1 Солнце-Земля. Они продолжатся, как только космический аппарат выйдет на заданную орбиту", - уточняется в сообщении.

Собранные станцией данные позволят ученым изучить происхождение, ускорение и анизотропию солнечного ветра и других явлений космической природы.

Индийская станция стала первой в Индии миссией подобного типа. Она будет путешествовать четыре месяца, пройдет 1,5 млн км и выйдет к точке L1, где силы гравитации Земли и Солнца будут для нее равны, что позволит постоянно наблюдать за Солнцем без оглядки на затмения, пишет РГ.