Илон Маск начнет верификацию пользователей Twitter заново

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Новый владелец Twitter Илон Маск в очередной раз сменил позицию по отношению к "синим галочкам". Это значок, подтверждающий, что владелец аккаунта – именно тот, за кого себя выдает.

Маск написал в своем твиттере, что все ранее выданные "синие галочки" являются устаревшими и будут ликвидированы в течение нескольких месяцев.

"Принцип, по которому они раздавались, был коррумпированным и нелепым", – написал владелец и гендиректор соцсети. Обладателям "галочек" придется проходить процедуру верификации заново и по новым правилам.

Первоначальная идея Маска выдавать значок без верификации всем, купившим подписку на расширенные возможности Twitter Blue, привела к возникновению большого числа фейковых аккаунтов и нескольким скандалам, отразившимся на фондовом рынке.

Так, неизвестный зарегистрировал в соцсети аккаунт с юзернеймом, дублирующим название фармацевтической компании Eli Lilly, и опубликовал в нем запись: "Мы рады объявить, что инсулин теперь бесплатен". Твит широко разошелся, после чего держатели акций Eli Lilly стали спешно продавать их на бирже, сообщает Смотрим.