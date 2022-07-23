Игру в квиддич переименуют в квадбол из-за критики в адрес Джоан Роулинг

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Международная ассоциация квиддича (МАК) решила переименовать любимую забаву Гарри Поттера и его друзей в "квадбол".

Поклонники необычного вида спорта, где игроки бегают по полю с палками вместо метел, отныне не желают, чтобы их что-либо связывало с Джоан Роулинг, придумавшей квиддич в романах о юном волшебнике.

Это произошло из-за высказываний Джоан Роулинг, которую на Западе обвиняют в трансфобии.

Вид спорта по мотивам игры на мётлах из "Гарри Поттера" существует уже 17 лет, играют около 600 команд из 40 стран, пишет РГ.