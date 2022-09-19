Halk TV: Ведущий турецкий банк приостановил работу с российской платежной системой «Мир»

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Один из ведущих банков Турции «Türkiye İş Bankası» приостановил работу с российской платежной системой «Мир», пишут "Известия". Об этом сообщает 19 сентября турецкий телеканал Halk TV.

По данным телеканала, банк принял это решение на фоне заявлений о возможных санкциях минфина США в адрес зарубежных финансовых институтов, которые принимают карты «Мир».

Ранее в понедельник в близкой к президенту Турции партии «Ватан» рассказали «Известиям», что не думают, что турецкие банки перестанут использовать «Мир», несмотря на то, что турецкая банковская система является одним из наиболее связанных с Западом секторов. Там указали, что Турции важно продолжать использовать «Мир», особенно для туризма.

Фото: Global Look Press/dpa/Jens Kalaene/Известия