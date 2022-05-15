Guardian: куклы Барби с лицом королевы Елизаветы II раскупили за три секунды

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Выпущенные ограниченной серией куклы Барби, изготовленные специально к 70-летию правления королевы Великобритании Елизаветы II, были раскуплены за три секунды, сообщает РИА Новости.

"John Lewis сообщил, что распродал весь товар в наличии за три секунды, а большинство продавцов на eBay надеются продать востребованный коллекционный экземпляр как минимум по двойной цене", - пишет газета Guardian.

Куклы были проданы по 95 фунтов стерлингов (около 7 630 рублей).

Кукла стала одним из последних сувениров к празднованию платинового юбилея правления британской королевы, который будет широко отмечаться в начале июня. Лицо куклы практически повторяет лицо монархини, а на ее наряд в виде платья цвета слоновой кости c голубой лентой похож на платья, которые ее величество предпочитает надевать для официальных фотографий. В качестве курьеза можно отметить, что вместо белых перчаток на руках куклы производители изготовили рукавицы.

Фото: AFP 2022/РИА Новости