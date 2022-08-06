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Голливудская актриса Энн Хеч госпитализирована с сильными ожогами после двух ДТП подряд

6 августа 2022 16:40
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Ее синий MINI Cooper загорелся, из машины Хеч вытащили пожарные.

Голливудская актриса Энн Хеч устроила ДТП на улице Уолгроув-авеню в Лос-Анджелесе, врезавшись в гараж, пишут "Известия". Об этом в пятницу, 5 августа, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что после этого звезда уехала с места аварии и через несколько километров врезалась в жилой многоквартирный дом в районе Мар-Виста. Ее синий MINI Cooper загорелся, из машины Хеч вытащили пожарные. Актрису несли на носилках, однако она пыталась вырваться.

Хеч госпитализировали из-за сильных ожогов, сейчас она находится в отделении интенсивной терапии.

Как сообщает РИА Новости, Энн Хеч родилась в 1969 году в американском штате Огайо. Она известна, в частности, по ролям в таких фильмах, как "Вулкан", "Донни Браско", "Шесть дней, семь ночей" и "Копы в глубоком запасе", а ее послужной список насчитывает несколько десятков картин. В 1991 году Хеч стала лауреатом премии "Эми" за роль в фильме "Другой мир". В США широко обсуждались отношения Хеч с комедийной актрисой Эллен Дедженерес.

 

Фото: NBCLA/"Известия"

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