Главы Минфинов G7 согласились ввести потолок цены на российскую нефть

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Главы министерств финансов G7 единогласно приняли решение ввести предельные цены на поставки нефти из России, сообщается на сайте Министерства финансов Германии.

"Министры финансов G7 согласились установить потолок цены на российскую нефть в ходе видеоконференции", — говорится в заявлении.

Как ранее писала газета Financial Times со ссылкой на источник, этот "потолок" будет действовать в соответствии со сроками эмбарго ЕС — с 5 декабря планируется ввести лимит цен на нефть, с 5 февраля следующего года — на нефтепродукты.

Страны "Большой семерки" также договорились в случае необходимости рассмотреть дополнительные меры для обеспечения эффективности потолка цен на поставки из России.

Помимо этого, Минфины G7 подтвердили намерение запретить морскую перевозку сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения по всему миру, если их не будут покупать по предельной цене или дешевле. Министр финансов Великобритании Надим Захави, в свою очередь, добавил, что этот запрет коснется страхования судов и предоставления финансирования перевозчикам российской нефти.

В документе также указывается, что, кроме ограничений по нефти, будут разработаны механизмы, которые позволят уязвимым странам сохранить доступ к энергетическим рынкам, в том числе российскому.

"Большая семерка" также призвали все нефтедобывающие государства нарастить добычу нефти, чтобы снизить волатильность на рынках энергоносителей.

"В этой связи мы приветствуем недавнее решение ОПЕК нарастить добычу на фоне условий ограниченного предложения", — отмечается в заявлении.

В заключение главы Минфинов стран G7 призывали все государства присоединиться к инициативе по введению предельных цен на российскую нефть, пишет РИА Новости.