Генсек ООН заявил о худшем экономическом кризисе за столетие

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Мир в результате пандемии коронавируса вступил в тяжелейший экономический кризис за последнее столетие. Такое мнение высказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник, 25 января, в хoде выступлeния на мeроприятии «Дaвосская пoвестка дня». Тeкст егo рeчи oпубликован на oфициальном сайте oрганизации.

Глaва ООН oтметил, что сoстояние мирa сeйчас мoжно oписать oдним слoвом — «хрупкoсть».

«Более 2 млн человек погибли (из-за пандемии. — Ред.), и мы находимся в худшем экономическом кризисе за последние сто лет», — заявил Гутерриш.

Генсек ООН добавил, что пандемия обнажила такие мировые проблемы, как неравенство между людьми и странами, нестабильность «кризисов климата и биоразнообразия». Гутерриш призывает мир к диалогу и сотрудничеству.

«Правительства, международные организации, частный сектор и гражданское общество, города должны работать вместе», — заявил он.

Генсек ООН подчеркнул, что в 2021 году у мира есть уникальная возможность, чтобы использовать восстановление от пандемии для «перехода от хрупкости к устойчивости».

Кроме того, Гутерриш заявил, что промедление с распространением вакцин, а также мутация коронавируса могут привести к большей смертности от вызываемого инфекцией заболевания COVID-19. Он призвал страны, разработавшие вакцины, значительно нарастить производство препаратов и обеспечить их всеобщую доступность, сообщают Известия.

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