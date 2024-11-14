Генсек ООН назвал 2024 год самым жарким в истории человечества

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Текущий год стал самым жарким в истории человечества и показал, что климатические катастрофы — обычное явление. Такое заявление 13 ноября сделал генсек ООН Антониу Гутерриш на полях 29-й сессии конференции организации по изменению климата (COP-29) в Баку.

«Этот год станет самым жарким в истории. Он опалил страны и общины температурами, выходящими за пределы человеческой выносливости. Мы стали свидетелями рекордных ливней и ураганов, исторических пожаров и смертоносных засух», — указал политик.

Он подчеркнул, что в эпоху климатических катастроф появилась необходимость в системах раннего оповещения и защите от экстремальной жары. Своевременные меры помогут государствам сэкономить более $ 360 млрд в год.

ООН уже призвала страны к международному сотрудничеству в четырех критических областях: забота об уязвимых слоях населения, защита работников, использование науки и данных для повышения устойчивости и ограничение повышения глобальной температуры до 1,5°C.

По словам Гутерриша, это поможет остановить «невообразимое усугубление проблемы», пишут Известия".