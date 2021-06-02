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Французская журналистка заявила в ООН об однобоком освещении в СМИ конфликта в Донбассе

2 июня 2021 21:41
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Анн-Лор Боннель указала, что в материалах французских СМИ почти не затрагивалась тема действий украинских военных против мирного населения региона.

"Я была очень удивлена освещением событий "майдана" французскими СМИ, так же как и того, что происходит на Донбассе, - сказала она. - На первый взгляд мне показалось, что медиа представляют ситуацию в упрощенном и чрезвычайно прозападном ключе. Многие статьи указывают на пропаганду со стороны России, но в то же время те же самые СМИ не являются полностью беспристрастными, либо полностью вставая на украинскую позицию, либо в большей степени прислушиваясь к украинской аргументации, чем к российской", - заявила в среду французская журналистка и режиссер Анн-Лор Боннель, выступая на неформальной встрече Совета Безопасности по ситуации на Украине, передает ТАСС.

В качестве примеров она привела практическое отсутствие во французских СМИ упоминаний о поддержке, оказываемой Украине Вашингтоном. "В то время многие статьи во французских СМИ осуждают вмешательство России в украинские дела на востоке страны, участие США не освещается, вопрос о нем даже не ставится ни властями, ни СМИ, ни общественным мнением", - отметила она.

Французская журналистка также указала, что в материалах французских СМИ почти не затрагивалась тема действий украинских военных против мирного населения Донбасса. "Я видела абсолютно жуткие кадры бомбардировок Славянска, которые проводила украинская авиация. Об этом французская пресса никогда не сообщала", - указала она.

Неформальная встреча Совбеза ООН по теме "Обстоятельства "майдана" и его последствия для Донбасса" проводится в режиме видеоконференции. Россия, которая выступила инициатором заседания, пригласила для участия в нем свидетелей событий "майдана" и последовавшего за ним конфликта на востоке Украины.

 

Фото:   pixabay

Теги: Донбас журналистка освещение событий

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