Песков о о планах присоединить Донбасс к России: Россия "не планировала и не планирует никого поглощать"

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Россия не планирует поглощение неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление ЕС о том, что российская сторона якобы намерена поглотить провозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, передает ТАСС.

"Россия не планировала и не планирует никого поглощать, никогда этим не занималась", - сказал представитель Кремля.

При этом он подчеркивал, что Россия занимает последовательную ответственную позицию по защите интересов русскоязычного населения на этой территории.

Фото: Виталий Невар/ТАСС