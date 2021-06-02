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Британский фотограф, освещавший ситуацию в Донбассе, заявил в ООН, что никогда не видел там российских солдат 

2 июня 2021 23:37
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Дин О'Брайен также отметил, что "никто из западных СМИ не хочет говорить правду о том, что происходит".

"На западе твердят одно и то же - русские там были, русские начали эту войну. Я лично был там и видел своими глазами, что российских солдат на востоке Украины не было", - сказал британский фотограф Дин О'Брайен, выступая в среду на неформальной встрече Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине, передает ТАСС.

О'Брайен также отметил, что "никто из западных СМИ не хочет говорить правду о том, что происходит", в частности о том, что дома мирных жителей подвергаются артиллерийским обстрелам, а гражданские "находятся в перекрестье прицелов снайперов". "То, что происходит - это просто возмутительно", - резюмировал фотограф, добавив, что намерен вернуться на восток Украины, так как "эта проблема должна быть поднята и освещена".

Неформальная встреча Совбеза ООН по теме "Обстоятельства "майдана" и его последствия для Донбасса" проводится в режиме видеоконференции. Россия, которая выступила инициатором заседания, пригласила для участия в нем свидетелей событий "майдана" и последовавшего за ним конфликта на востоке Украины. 

 

Фото:    pixabay           

Теги: Британский фотограф Донбасс

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