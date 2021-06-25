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Флорида: после обрушения дома судьба 159 остается неизвестной, четверо - погибли

25 июня 2021 17:13
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Спасательная операция продолжается.

Число погибших при обрушении в четверг жилого дома во Флориде увеличилось до четырех, судьба 159 человек остается неизвестной, заявила в четверг глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава на пресс-конференции, транслировавшейся онлайн, передает ТАСС.

"Мы получили информацию о судьбе 120 человек, с которыми все в порядке, но, к сожалению, количество людей, чья судьба остается неизвестной, выросло за ночь до 159", - сказала она. По ее словам, подтверждена смерть четырех человек.

"Мы продолжим спасательную операцию, потому что еще надеемся найти живых людей. Мы используем собак и сонары, чтобы их обнаружить", - сказала она.

12-этажное здание обрушилось в городе Серфсайд в округе Майами-Дейд (штат Флорида) в ночь на четверг. Президент США Джо Байден подписал в ночь на пятницу указ об объявлении чрезвычайной ситуации в штате Флорида.

 

Фото:   AP Photo/Wilfredo Lee/ТАСС

Теги: обрушение дома работают спасатели Флорида

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