ФАО ООН: полмиллиарда человек на планете будут голодать в 2030 году

В 2030 году от голода будут страдать более 500 миллионов жителей Земли. Такой прогноз озвучил директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков в интервью РИА Новости.

При этом большая часть голодающих относится к странам Африки.

"Согласно текущему прогнозу, в 2030 году при сохранении нынешней динамики 512 миллионов наших соседей по планете будут страдать от хронического недоедания, причем 60% из них будут жить в Африке", — сказал Кобяков РИА Новости​​​.

По мнению собеседника агентства, такие показатели говорят о необходимости активизации международного сотрудничества в сфере продовольственной безопасности и увеличения финансирования сельхозсектора.

При этом по итогам 2024 года количество людей, испытывающих хронический голод, увеличилось до 670 миллионов.