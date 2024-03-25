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Европейские ювелиры пожаловались на новый шаг против России

25 марта 2024 12:40
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Европейские ювелиры пожаловались на новый шаг против России

Европейские ювелиры пожаловались на санкционное законодательство ЕС против России в отношении алмазов. Об этом пишет британская газета The Times.

После вступления ограничений в силу Европейская комиссия (ЕК) сделала новый шаг, распорядившись, чтобы все алмазы, поступающие в страны блока, направлялись в Антверпен для проверки на предмет их возможного российского происхождения.

Трейдеры сетуют на возникшие из-за этого длительные задержки, дополнительные расходы и недовольство клиентов, а также требований от чиновников множества документов, подтверждающих происхождение каждой партии алмазов. Теперь из-за бюрократии процесс выполнения заказов занимает до двух недель вместо прежних двух суток, пишет Лента.

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