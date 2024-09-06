Дуров: рост аудитории Telegram дал преступникам больше путей для злоупотреблений

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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил в первой публикации в своем Telegram-канале после его задержания во Франции, что резкий скачок в числе пользователей мессенджера до 950 миллионов человек облегчил использование мессенджера для преступников, и назвал борьбу с этим личной целью, пишет РИА Новости.

"Резкое увеличение числа пользователей до 950 миллионов вызвал болезни роста, которые позволили преступникам удобнее злоупотреблять нашей платформой. Вот почему я поставил перед собой цель значительно улучшить ситуацию в этом плане. Мы уже начали этот процесс внутри компании, и я поделюсь с вами подробностями нашего прогресса уже очень скоро", - написал Дуров.